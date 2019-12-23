ماني يقارع لاعبين عربيين على جائزة الأفضل في قارة إفريقيا لعام 2019؟

انحصرت جائزة أفضل لاعب إفريقي لكرة القدم للعام 2019 بين كل من نجم منتخب مصر محمد صلاح، وزميله في فريق ليفربول السنغالي ساديو ماني، ونجم منتخب الجزائر وفريق مانشستر سيتي، رياض محرز.

ويدعوكم موقع RT للمشاركة في استطلاع الرأي لاختيار أفضل لاعب إفريقي لكرة القدم في العام 2019.

وسيستمر التصويت حتى 31 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة الغردقة المصرية حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2019 في الـ 7 من يناير المقبل.

المصدر: RT