شاهد.. تصرف غير رياضي لرونالدو في السعودية

انتشر مقطع فيديو، للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يقدم على تصرف وصف بغير الرياضي، عقب خسارة فريقه يوفنتوس أمام لاتسيو، مباراة السوبر الإيطالي، التي أقيمت أمس في السعودية.

وعقب نهاية المباراة بفوز لاتسيو بثلاثة أهداف لهدف واحد، صعد لاعبو "اليوفي" إلى منصة التتويج، لنيل الميداليات الفضية، وظهر رونالدو، خلال مراسم تتويجه، غاضبا وغير راض على خسارة فريقه وتفريطه في الكأس والميداليات الذهبية.

Ronaldo couldn't take off the silver medal fast enough 😅



(via @btsportfootball) pic.twitter.com/OW0mDgVrbC — Bleacher Report (@BleacherReport) December 22, 2019

ومباشرة بعد تقليده بالميدالية الفضية، قام رونالدو بانتزاعها من حول عنقه، وسحبها عن صدره، كما أحرج أحد الأشخص الذين كانوا متواجدين على المنصة، والذي مد يده لمصافحة النجم البرتغالي، لكن هذا الأخير وضعه في موقف محرج، حيث "تجاهله وغادر المنصة".

It's a winners medal or nothing for Ronaldo. pic.twitter.com/yNGqUfFxLO — ESPN FC (@ESPNFC) December 22, 2019

Cristiano Ronaldo was the most disappointed player after the final loss, as soon as he took the medal he removed it from his neck, he is not used to losing the finals and does not count second places.pic.twitter.com/Cwd8cbCoWH — TeamCRonaldo (@TeamCRonaldo) December 22, 2019

وتعرض رونالدو لانتقادات لاذعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا تصرفه في المنصة بغير الرياضي، بينما دافع عنه آخرون، ورأوا أنه لم ينتبه للشخص الذي حاول مصافحته، وأن غضبه بعد الخسارة أمر عادي جدا، لاسيما وأن "الدون" اعتاد خطف الأنظار في المباريات النهائية والفوز فيها.

المصدر: مواقع التواصل