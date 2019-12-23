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شاهد.. تصرف غير رياضي لرونالدو في السعودية

الرياضة

شاهد.. تصرف غير رياضي لرونالدو في السعودية
Football on BT Sport/Twitter.com
شاهد.. تصرف غير رياضي لرونالدو في السعودية
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انتشر مقطع فيديو، للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يقدم على تصرف وصف بغير الرياضي، عقب خسارة فريقه يوفنتوس أمام لاتسيو، مباراة السوبر الإيطالي، التي أقيمت أمس في السعودية.

وعقب نهاية المباراة بفوز لاتسيو بثلاثة أهداف لهدف واحد، صعد لاعبو "اليوفي" إلى منصة التتويج، لنيل الميداليات الفضية، وظهر رونالدو، خلال مراسم تتويجه، غاضبا وغير راض على خسارة فريقه وتفريطه في الكأس والميداليات الذهبية.

ومباشرة بعد تقليده بالميدالية الفضية، قام رونالدو بانتزاعها من حول عنقه، وسحبها عن صدره، كما أحرج أحد الأشخص الذين كانوا متواجدين على المنصة، والذي مد يده لمصافحة النجم البرتغالي، لكن هذا الأخير وضعه في موقف محرج، حيث "تجاهله وغادر المنصة".

وتعرض رونالدو لانتقادات لاذعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا تصرفه في المنصة بغير الرياضي، بينما دافع عنه آخرون، ورأوا أنه لم ينتبه للشخص الذي حاول مصافحته، وأن غضبه بعد الخسارة أمر عادي جدا، لاسيما وأن "الدون" اعتاد خطف الأنظار في المباريات النهائية والفوز فيها.

المصدر: مواقع التواصل

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