بالأرقام.. مبابي يكتسح ميسي ورونالدو

أظهرت إحصائيات مهاجم نادي باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي كليليان مبابي، تفوقه بشكل كبير على أرقام النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، عندما كانا في سن الـ21 عاما.

وأحرز مبابي، الذي أتم عامه الـ21 في الـ20 من ديسمبر الجاري، 103 أهداف في مسيرته الاحترافية حتى الآن، وهذا الرقم يفوق بكثير، عدد الأهداف التي سجلها الثنائي ميسي ورونالدو، عندما كانا يبلغان الـ21 عاما.

وسجل ميسي في سن الـ21 عاما، 48 هدفا مقابل 27 هدفا لغريمه رونالدو.

ورغم أن هذه الأرقام توحي بأن مبابي قادر على تكرار وحتى تجاوز الأرقام التهديفية لميسي ورونالدو، ولكن تبقى مهمة الفرنسي صعبة، حيث يتوجب عليه الحفاظ على مستواه ثابتا على مدار 15 عاما.

وسجل مبابي 11 هدفا وصنع أربعة أهداف أخرى في 12 مباراة خاضها هذا الموسم في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

المصدر: matchtv.ru