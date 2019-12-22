"بنستناك في إسرائيل".. تفاصيل رسالة أفيخاي أدرعي لمحمد صلاح
هنأ أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بحصوله على لقب أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية 2019.
ونشر أفيخاي أدرعي صورة لصلاح عبر "تويتر" معلقا: "أهنئ محمد صلاح بمناسبة فوز فريقه ليفربول بكأس العالم للأندية 2019 في قطر، كل الاحترام، وبنستناك تيجي تلعب هون في إسرائيل عن قريب!".
أهنئ #محمد_صلاح بمناسبة فوز فريقه #ليفربول مبارح في #كأس_العالم_للأندية 2019، في #قطر.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 22, 2019
كل الاحترام، وبنستناك تيجي تلعب هون في #اسرائيل عن قريب! pic.twitter.com/4ecIvYDXgM
وقاد صلاح، ليفربول للتتويج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، عقب التغلب على فلامينغو البرازيلي بهدف دون رد في نهائي المسابقة التي اختتمت أمس السبت في العاصمة القطرية الدوحة، كما اختير كأفضل لاعب في البطولة.