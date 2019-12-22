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شاهد.. هجوم سرب من النحل على اللاعبين أثناء المباراة

الرياضة

شاهد.. هجوم سرب من النحل على اللاعبين أثناء المباراة
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توقفت مباراة فريقي يانغا وإيرينغا يونايتد في كأس تنزانيا، بسبب هجوم سرب من النحل على ملعب المباراة التي استضافت المواجهة أمس السبت.

وفي الدقيقة 53 من عمر اللقاء هجم سرب من النحل على اللاعبين لينبطحوا بشكل عفوي ومتزامن على الأرض في مشهد نادر.

ولم يقتصر الانبطاح الاحترازي على اللاعبين بل شمل الجهازين الفنيين واللاعبين الاحتياطيين والجمهور على حد سواء.

وتوقف اللقاء لعدة دقائق ريثما ينتهي الهجوم، قبل أن تستكمل المباراة التي انتهت بفوز يانغا برباعية نظيفة.

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يذكر أن الأضرار اقتصرت على بعض اللسعات غير الخطرة.

المصدر: وكالات

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