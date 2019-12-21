بالفيديو.. الركلات الترجيحية تحرم الهلال السعودي من برونزية كأس العالم للأندية

حصد مونتيري المكسيكي المركز الثالث في كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد تغلبه اليوم على الهلال السعودي بركلات الترجيح 3-4 في مباراة تحديد المركز الثالث للمسابقة التي تستضيفها قطر.

وانتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما ليحتكما إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للفريق المكسيكي.

وسجل هدفي الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو والفرنسي بافتيمبي غوميز في الدقيقتين 35 و66، وسجل هدفي مونتيري أرتورو جونزاليس وماكسيميليانو ميزا في الدقيقتين 55 و60.

وستقام المباراة النهائية اليوم في الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة وتجمع ليفربول الإنجليزي وفلامينغو البرازيلي.

المصدر: وكالات