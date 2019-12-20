الجزائر تمنح بنزيما وساما (صورة)

قررت اللجنة الأولمبية الجزائرية منح مهاجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كريم بنزيما، وسام الاستحقاق الأولمبي.

وذكرت اللجنة في بيان لها، اليوم الخميس، أن أعضاء مكتبها التنفيذي وافقوا بالإجماع على منح بنزيما، وسام الاستحقاق الأولمبي، إلى جانب اثنين من الصحافيين.

Algeria’s Olympic Committee has decided to award the “Olympic Order of Merit” to.. Karim Benzema, a French international footballer who has never set foot in Algeria and has contributed literally zilch to Algerian football & sports, quite literally the most pathetic decision ever pic.twitter.com/Kjd7pI35Rr — Walid Bylka (@bylka613_) December 20, 2019

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ولم تكشف اللجنة عن الطريقة التي سيتم بها تكريم بنزيما، أو تاريخ إقامة هذا الحفل.



ولم يخف بنزيما، الذي ينحدر من أصول جزائرية، ارتباطه وتعلقه بموطن آبائه وأجداده، ولمح إلى رغبته في اللعب لمنتخب "محاربو الصحراء" لو سمح له مسؤولو الاتحاد الفرنسي بذلك.

وعلى الرغم من أن بنزيما يعد حاليا أفضل مهاجم فرنسي ويسجل أرقاما جيدة في إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، لكن مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب يصر على موقفه وإبعاده المستمر منذ 2015 عن منتخب "الديوك".



وكان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغرابت قد أعلن، أن حقبة بنزيما مع المنتخب الفرنسي انتهت.

المصدر: وكالات