الغضب يسيطر على فيدال قبل الكلاسيكو

كشف تقرير صحفي عن أزمة في صفوف برشلونة قبل مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، والمؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الإسباني "الليغا".

وحسب شبكة "ESPN" العالمية، فإن فيدال غادر مران برشلونة أمس الثلاثاء غاضبا، بسبب إبلاغه بأنه لن يلعب أساسيا في الكلاسيكو.

#Inter transfer target Arturo Vidal has stormed out of #FCBarcelona training after being informed that he won’t start in El Clasico tonight, reports ESPN https://t.co/9dvpmssiLr#FCIM#Chilepic.twitter.com/y8zerfKXoL — footballitalia (@footballitalia) December 18, 2019

وأضافت الشبكة: "عدد من لاعبي برشلونة حاولوا تهدئته لكن التشيلي كان غاضبا بشدة وفشلت كل المحاولات معه".

وأفاد تقرير للشبكة بأن هناك حالة من القلق الكبيرة داخل إدارة برشلونة، نظرا لأن فيدال سيطالب بالرحيل عن النادي الكتالوني خلال الميركاتو الشتوي في يناير المقبل.

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وكان فيدال قد صرح مؤخرا بأنه يريد اللعب باستمرار، وحال لم يجد هذه الفرصة في برشلونة فقد يرحل.

يذكر أن إنتر ميلان الإيطالي يسعى بقوة للظفر بخدمات التشيلي، في ظل العلاقة القوية التي تربط فيدال مع أنطونيو كونتي مدرب الفريق الإيطالي.

وستنطلق المباراة اليوم عند الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة على أرضية ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني.

المصدر: وكالات