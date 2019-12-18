مارادونا: رأيت ميسي يبكي كطفل في الخامسة

تحدث أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييغو مارادونا، عن مواطنه، ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، وعن خسارة منتخب التانغو في ربع نهائي كأس العالم 2010 أمام ألمانيا.

وقال مارادونا في تصريحاته لشبكة TyC Sports الأرجنتينية: "أنا صديق ليو (ليونيل ميسي)، رأيته يبكي في غرفة تبديل الملابس عندما خسرنا 4-0 أمام ألمانيا في ربع نهائي كأس العالم 2010 ، عندما زعم الكثير أنه كان يبحث عن رحلات للعودة في وقت مبكر، كان يبكي بحرقة كطفل في الخامسة".

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وأكد البطل مارادونا المتوج بكاس العالم في 1986 أنه لو نافس على الكرة الذهبية لحققها عدة مرات، مشيرا إلى أن ميسي سيبقى كما هو متربعا على عرش المتوجين بها.

واختتم: "لقد علّمت ميسي تسديد الركلات الحرة وطريقة تحريك قدمه وكان الأمر ناجحا واستطاع أن يتفوق على الكثيرين فيها. لن أنتقد ميسي، إنه طفل جاء ولعب، ولا يغني النشيد الوطني، والجميع هنا يقول عنه كتالوني، ولكنني صديقه ولن أهاجمه".

يذكر أن ميسي لم يحقق أي بطولة مع منتخب "التانغو" رغم وصوله إلى 4 نهائيات، من بينها نهائي كأس العالم في 2014 والذي خسره لصالح ألمانيا.

المصدر: وكالات