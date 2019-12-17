إجراء "طريف" على حساب بايرن ميونيخ في "تويتر"

قام الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونيخ الألماني باللغة الإنجليزية على "تويتر" بنشر تغريدة يوضح فيها أنه منع استخدام هاشتاغ كلمتي دروغبا وعام 2012 .

ولن يصل حساب النادي البافاري على "تويتر" أي إخطار عن أي تغريدة تحمل كلمة دروغبا أو عام 2012، تجنبا لأي استفزازات جماهيرية بعدما أوقعت قرعة دور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم البايرن بمواجهة أمام تشيلسي الإنجليزي.

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وكانت أخر مواجهة جمعت بين بايرن ميونيخ وتشيلسي في دوري الأبطال خلال نهائي البطولة عام 2012 في ملعب "أليانز أرينا"، وقتها سجل الإيفواري دروغبا هدف التعادل 1-1 في الدقيقة 88.. قبل أن يلجأ الفريقان لركلات الترجيح ويفوز "البلوز" باللقب القاري.

المصدر: "تويتر"