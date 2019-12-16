نتائج قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم، الاثنين، والتي تم إجراؤها في مقر الاتحاد الأوروبي "يويفا"، بمدينة نيون السويسرية عن مواجهة سهلة لإنتر ومتوازنة لأرسنال.

وجاءت نتائج القرعة على الشكل الآتي: وولفرهامبتون في مواجهة إسبانيول، فيما سيلاقي سبورتنغ لشبونة نظيره إسطنبول باشاكشيهير، وخيتافي ضد أياكس أمستردام، فيما سيصطدم بايرليفركوزن ببورتو البرتغالي، وكوبنهاغن ضد سيلتيك.

أما أبويل سيكون في مواجهة بازل، وكلوج الروماني ضد إشبيلية، فيما أوقعت القرعة أولمبياكوس اليوناني لملاقاة أرسنال، وألكمار بوجه لاسك.

وجاء كلوب بروغ ضد مانشستر يونايتد، ولودوجوريتس لمواجهة إنتر ميلان، ووقع أينتراخت فرانكفورت أمام سالزبورغ، وشاختار ضد بنفيكا.

وباقي المواجهات كانت فولفسبورغ ضد مالمو، وروما سيلاقي جينك، أما رينغرز فسيكون نظير براغا.

🔥 Round of 32 draw 🔥



Sum up your reaction with a GIF 📱#UELdrawpic.twitter.com/n9CYJkCFUz — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 16, 2019

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وانقسمت الفرق المشاركة لمستويين، المستوى الأول في القرعة ضم فرق: أياكس الهولندي، أرسنال الإنجليزي، بازل السويسري، بنفيكا البرتغالي، براغا البرتغالي، سلتيك الإسكتلندي، إسبانيول إسباني، جنت البلجيكي، إنتر ميلان الإيطالي، إسطنبول باشاكشيهير التركي، لاسك لينتس النمساوي، مالمو السويدي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، بورتو البرتغالي، ريد بول سالزبورغ النمساوي، إشبيلية الإسباني.



أما المستوي الثاني فضم الفرق التالية: أبويل نيقوسيا من قبرص، ألكمار الهولندي، باير ليفركوزن الألماني، كلوج الروماني، كلوب بروغ البلجيكي، كوبنهاجن الدنماركي، آينتراخت فرانكفورت الألماني، خيتافي الإسباني، لودوجوريتس البلغاري، أولمبياكوس اليوناني، رينجرز الإسكتلندي، روما الإيطالي، شاختار دونيتسك الأوكراني، سبورتنغ لشبونة البرتغالي، فولفسبورغ الألماني، وولفرهامبتون الإنجليزي.

وراعت القرعة فرق المستوى الأول لتحصل على أفضلية خوض لقاء الإياب على أرضها.



كما لن يتواجه فريقان من البلد ذاته في الدور الثاني، ولا يقع فريق في مواجهة مع الفريق الآخر الذي تأهله معه من المجموعة الثانية بالدور الأول.



ونظرا لأن بورتو وبراغا منتميان للمدينة ذاتها، فإن واحدة من مباراتي العودة للفريقين ستقام يوم الأربعاء بدلا من الخميس.



وحصل بورتو على أفضلية اللعب يوم الخميس، لأنه أنهى الموسم الماضي بمركز أفضل من براغا في الدوري البرتغالي، ما يعني أن مباراة الإياب الخاصة بفريق براغا، ستقام مساء الأربعاء في 26 فبراير المقبل.



وتقام مباريات القسم الأول من الدور الثاني يوم الخميس 20 فبراير المقبل، على أن تجرى مباريات القسم الثاني يوم الخميس في الـ 27 من الشهر ذاته (باستثناء مباراة براغا).

المصدر: وكالات