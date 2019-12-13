حياة أسرة رونالدو على لسان جارته

كشفت إليزابيث بوريل، ابنة مهاجم يوفنتوس الراحل فيليس بوريل، جانبا من حياة البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف اليوفي، الذي يسكن بجوارها.

وقالت إليزابيث التي تقطن بالقرب من مسكن رونالدو، في مدينة تورينو الإيطالية: "كثيرا ما أشاهد رونالدو يقود سيارة رولز رويس.. لديه الكثير من السيارات الجميلة والمكلفة في مرآب منزله. شاهدت في فناء منزله حديقة جميلة مع العديد من الزهور. في بعض الأحيان أرى نجله (جونيور).. إنه يتزلج على اللوح باستمرار مع حراسه الشخصيين".

وتابعت: "لا أعتقد أن جونيور يشعر بالملل، فهو يذهب إلى المدرسة ويلعب لفريق فئة الصغار بنادي يوفنتوس".

ويعيش رونالدو مع أسرته في منطقة راقية في تورينو، منذ انضمامه إلى يوفنتوس صيف عام 2018.

يذكر أن فيليس بوريل، الذي توفي عام 1993، لعب مع يوفنتوس خلال الفترة ما بين العامين (1932-1941)، وبعد اعتزاله، أشرف على تدريب اليوفي، وألساندريا، ونابولي.

المصدر: matchtv.ru