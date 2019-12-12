تصدرت لقطة إصابة جناح بايرن ميونخ الألماني، الدولي الفرنسي كينغسلي كومان، مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، وذلك لغرابة وبشاعة الصورة التي تنم عن إصابة شديدة.

وتعرض كومان، لإصابة قوية، خلال أحداث مباراة فريقه أمام توتنهام هوتسبير في المجموعة الثانية، لدوري أبطال أوروبا.

وانطلق كومان في الدقيقة 24 في محاولة للحاق بالكرة، قبل أن يفقد السيطرة على نفسه وتتعرض قدمه لالتواء قوي ويسقط أرضا.

Horrible lesión de Kingsley Coman 😱 pic.twitter.com/VyURSfzodM — GONZA (@gonzapav) December 11, 2019

That’s the worst injury I’ve seen all year



Hope it’s nothing serious for Kingsley Coman 🙏🏼pic.twitter.com/9SY9pHtiNq — Uncle Sharma (@RSharmzz) December 11, 2019

وتوقفت المباراة للاطمئنان على كومان، قبل أن يخرج في الدقيقة 27، ليحل بدلا منه توماس مولر.

😳🙏 Kingsley Coman pic.twitter.com/J90WlUhequ — Tanguy Le Seviller (@TANG_Foot) December 11, 2019

وكشف بايرن ميونخ، اليوم الخميس، طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه الفرنسي، حيث قال عبر موقعه الرسمي: "التشخيص... إصابة بتمزق في أربطة الركبة اليسرى، عانى كومان من إصابة أيضا في مفصل الركبة.. سيتم وضع الركبة في جبيرة لفترة".

Der #FCBayern muss vorerst auf Kingsley #Coman verzichten. Die Diagnose von Vereinsarzt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt ergab einen Kapseleinriss im linken Knie.



Gute Genesung, King! 🍀



ℹ https://t.co/Mj9mbxlj52 — FC Bayern München (@FCBayern) December 11, 2019

ولم يعلن البايرن مدة غياب الجناح الفرنسي.

واستطاع كومان تسجيل الهدف الأول في المباراة التي فاز فريقه على توتنهام بثلاثة أهداف لهدف واحد.

وضمن الفريق البافاري التأهل كأول المجموعة الثانية بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة من 5 مباريات بالعلامة الكاملة، فيما تأهل توتنهام كوصيف المجموعة برصيد 10 نقاط.

المصدر: وكالات