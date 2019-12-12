فريق فيراري يكشف قريبا عن سيارة "فورمولا 1" لعام 2020

ينوي فريق فيراري الكشف عن سيارته الجديدة لموسم 2020 في بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات، في 11 فبراير، وتوقع مسؤولو الفريق أن تكون أقل سرعة من نظيرتها هذا العام.

ورغم أن السيارة الجديدة لن تكون الأسرع، إلا أنها ستكون مجهزة بشكل أفضل لمنافسة فريق مرسيدس البطل، بعد موسم مخيب في 2019.

وقال رئيس الفريق، ماتيا بينوتو، للصحفيين في مصنع "مارانيلو"، إن فيراري ترغب في تطوير أفضل للانسيابية في سيارة 2020 التي لم يكشف عن اسمها.

ولم يفز أقدم وأكثر فرق فورمولا 1 نجاحا بأي لقب للسائقين منذ أن فعلها الفنلندي كيمي رايكونن في عام 2007.

وقال بينوتو: "لا نتوقع أن يصبح فيراري أسرع في المسارات المستقيمة مثلما كان عليه الأمر هذا الموسم".

F1, Mattia Binotto rivela: "La nuova Ferrari 2020 sarà presentata l'11 febbraio".



[ VIDEO ]👇https://t.co/PDSoNuhtL3 — Andrea Gallazzi | CircusF1.com (@CircusFuno) December 12, 2019

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مضيفا:"الهيكل الجديد للسيارة سيخضع لاختبارات تصادم بينما ستستمر أعمال التطوير من أجل تجهيز كل شيء قبل اختبارات برشلونة في فبراير".

وقال بينوتو إن السيارة ستشهد "تغييرات مهمة في المحرك" بعد أن أثارت وحدة الطاقة جدلا هذا العام وسط اتهامات لفيراري بمحاولة الالتفاف على القواعد، وهو ما نفاه الفريق بشدة.

وبدأ فيراري 2019 ضمن الفرق المرشحة للقب بعد أن سجل أزمنة سريعة في التجارب، لكنه أخفق في الارتقاء لمستوى التوقعات.

وفاز مرسيدس بلقبي السائقين والصانعين للعام السادس على التوالي في إنجاز لا سابق له، بينما حقق لويس هاميلتون لقبه السادس في بطولة العالم بعد أن فاز في 11 من 21 سباقا.

المصدر: "رويترز"