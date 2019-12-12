هالاند يقترب من حسم وجهته المقبلة

زار المهاجم الصاعد بسرعة صاروخية، النروجي إيرلينغ هالاند، هداف سالزبورغ النمساوي، ناديي بوروسيا دورتموند ولايبزيغ الألمانيين، بحسب ما أشارت الصحف الألمانية الصادرة صباح الخميس.

وأشارت يومية "روهر ناخريشتن" أن اللاعب، وهو صاحب ثمانية أهداف في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، شوهد الأربعاء في مطار دورتموند حيث استقبله موظف في النادي الأصفر، تمهيدا لانتقال محتمل في الفترة الشتوية المقبلة.

وبات هالاند البالغ من العمر 19 عاما و58 يوما، ثالث أصغر لاعب يسجل ثلاثية (ضد جنك البلجيكي) في المسابقة القارية الأولى. وحدهما الإسباني راؤول غونزاليس، والانجليزي واين روني، نجحا في تسجيل ثلاثية في سن أقل.

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كما أشارت "سكاي" إلى أن صاحب 28 هدفا في 22 مباراة في مختلف المسابقات زار لايبزيغ، النادي الشقيق لسالزبورغ، الذي يقدم موسما رائعا محليا وعلى الساحة القارية حيث تأهل للمرة الأولى إلى الدور ثمن النهائي.

وأصبح هالاند أيضا أول لاعب بعمر أصغر من 20 عاما يسجل في أول خمس مباريات له في دوري أبطال أوروبا.

ويبحث دورتموند عن هداف يدعم الإسباني باكو ألكاسير الذي يقدم مستويات متقلبة منذ مطلع الموسم، وتقدر قيمة انتقال هالاند بـ20 مليون يورو بحسب بند جزائي في عقده.

المصدر:"أ ف ب"