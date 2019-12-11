شهدت ملاعب كرة القدم نهاية الأسبوع الماضي ومنتصف هذا الأسبوع، تسجيل ثلاثة أهداف وصفتها غالبية صحف العالم بالأجمل والأروع في هذا الشهر.

1- هدف سون المارادوني

البداية كانت مع هدف حمل توقيع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين لفائد فريقه توتنهام، في شباك بيرنلي خلال المباراة التي جمعتهما السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت بفوز "هوتسبور" بخماسية نظيفة.

Best Asian player ever play in premier league with his world class goal!!! @hm_sin7 👏👏🙌🙌 pic.twitter.com/HhLQWswa7P — Si Señol (@husnulhad1) December 7, 2019

وسجل صاحب الـ27 عاما الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 32 بطريقة رائعة، بعدما انطلق من منطقة جزاء فريقه مراوغا كل من في طريقه بسرعته الفائقة، قبل أن ينفرد بحارس بيرنلي ويضع الكرة في الشباك.

- هدف سواريز بالكعب

سجل الأوروغوياني لويس سواريز، هدفا رائعا بالكعب لفريقه برشلونة في مرمى مايوركا (5-2)، في مباراة أقيمت السبت الماضي ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وجاء هدف سواريز لـ"البارسا" في الدقيقة 43، بعد أن وصلت الكرة له من سلسلة تمريرات متقنة ليسددها بكعب القدم، وتتجاوز الكرة حارس مرمى مايوركا لتتهادى إلى الشباك.

- هدف صلاح من زاوية شبه مستحيلة

واصل المصري محمد صلاح إبداعاته مع ليفربول، وقاده أمس الثلاثاء، للفوز على سالزبورغ 2-0 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز صلاح الهدف الثاني لليفربول بطريقة رائعة بعدما راوغ الحارس ليسدد الكرة من زاوية مستحيلة في شباك سالزبورغ.

المصدر: RT