بالفيديو.. ردة فعل رونالدو بعد خطأه في التدريبات

أبدى مهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، ردة فعل غريبة في تدريبات فريقه، بعدما أخطأ في التعامل مع إحدى الكرات.

وخلال التدريبات التي خاضها اليوفي اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة مضيفه باير ليفركوزن في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا، ظهر لاعبو فريق "السيدة العجوز" وهم يتبادلون الكرة فيما بينهم، بينما يركض لاعبان آخرين لاستخلاصها، وعندما وصلت لرونالدو، حاول ردها بسرعة وبلمسة واحدة، لكن الكرة ظلت ملتصقة بقدمه.

وبعد هذه اللقطة، أمسك رونالدو الكرة، وسددها بعيدة وعالية، قبل أن يحصل على كرة جديدة، وقام بالتعامل معها بنفس الطريقة.

وظهر النجم البرتغالي في بداية اللقطة مستاء، ولكن في النهاية ارتسمت على وجهه الابتسامة وواصل اللعب مع زملائه.

وستكون مباراة اليوفي وليفركوزن شكلية للفريق الإيطالي (13 نقطة)، بحكم أنه ضمن التأهل لثمن النهائي على رأس المجموعة الرابعة، بينما يحتاج الفريق الألماني (6 نقاط) للفوز وانتظار خسارة أتلتيكو مدريد (7 نقاط) أمام لوكوموتيف موسكو (3 نقاط)، لحجز بطاقة التأهل الثانية.

المصدر: matchtv.ru