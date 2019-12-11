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تعرف على مباريات الليلة في دوري أبطال أوروبا

الرياضة

تعرف على مباريات الليلة في دوري أبطال أوروبا
Reuters
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تختتم اليوم الأربعاء الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونزليغ"، بإقامة 8 مباريات هامة.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم بتوقيت موسكو ومكة المكرمة:

المجموعة الأولى:

باريس سان جيرمان الفرنسي - غلطة سراي التركي الساعة 23:00

كلوب بروج البلجيكي - ريال مدريد الإسباني الساعة 23:00.

المجموعة الثانية:

بايرن ميونيخ الألماني - توتنهام هوتسبير الإنجليزي الساعة 23:00

أولمبياكوس اليوناني - النجم الأحمر الصربي الساعة 23:00.

المجموعة الثالثة:

دينامو زغرب الكرواتي - مانشستر سيتي الإنجليزي الساعة 20:55

شاختار دونيتسك الأوكراني - أتلانتا الإيطالي الساعة 20:55.

المجموعة الرابعة:

أتلتيكو مدريد الإسباني - لوكوموتيف موسكو الروسي الساعة 23:00

باير ليفركوزن الألماني - يوفنتوس الإيطالي الساعة 23:00.

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المصدر: RT

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