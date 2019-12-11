تعرف على مباريات الليلة في دوري أبطال أوروبا
تختتم اليوم الأربعاء الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونزليغ"، بإقامة 8 مباريات هامة.
وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم بتوقيت موسكو ومكة المكرمة:
المجموعة الأولى:
باريس سان جيرمان الفرنسي - غلطة سراي التركي الساعة 23:00
كلوب بروج البلجيكي - ريال مدريد الإسباني الساعة 23:00.
المجموعة الثانية:
بايرن ميونيخ الألماني - توتنهام هوتسبير الإنجليزي الساعة 23:00
أولمبياكوس اليوناني - النجم الأحمر الصربي الساعة 23:00.
المجموعة الثالثة:
دينامو زغرب الكرواتي - مانشستر سيتي الإنجليزي الساعة 20:55
شاختار دونيتسك الأوكراني - أتلانتا الإيطالي الساعة 20:55.
المجموعة الرابعة:
أتلتيكو مدريد الإسباني - لوكوموتيف موسكو الروسي الساعة 23:00
باير ليفركوزن الألماني - يوفنتوس الإيطالي الساعة 23:00.
The last day of the 19/20 Group Stage!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 11, 2019
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المصدر: RT