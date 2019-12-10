عراك مفضوض يهزّ الملاعب الأردنية (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بمقاطع فيديو لأحداث مؤسفة، أعقبت مباراة الوحدات والأرثوذوكسي ضمن منافسات الدوري الأردني لكرة السلة.

فبعد نهاية المباراة التي أقيمت أمس الاثنين في صالة الأمير حمزة بخسارة الوحدات بــ99 نقطة مقابل 98، بقي جمهور الوحدات في المدرجات، في وقت بدأ فيه لاعبو الأهلي تحضيراتهم على أرضية نفس الصالة لمواجهة نادي الجبيهة.

وخلال عمليات الإحماء، اندلعت ملاسنات ومناوشات بين جمهور الوحدات ولاعبي الأهلي، تطورت إلى اشتباك بالأيدي بعدما صعد بعض لاعبي الأهلي إلى المدرجات للاعتداء على المشجعين.

وكادت الأمور أن تصل إلى ما لا يحمد عقباه، لولا رجال الأمن، الذين تدخلوا في الوقت المناسب لفض الاشتباك.

ورغم هذه الأحداث التي لا تمت للرياضة وأخلاقياتها بصلة، أقيمت مواجهة الأهلي والجبيهة في موعدها، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 99 نقطة مقابل 85.

المصدر: وكالات