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روسيا تطعن في عقوبات "وادا"

الرياضة

روسيا تطعن في عقوبات
Sputnik Constantine Chalabov
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أكدت النائب في مجلس الدوما الروسي سفيتلانا جوروفا، أن بلادها ستطعن بقرار "وادا"، إيقاف روسيا عن المشاركة في المسابقات الرياضية لأربعة أعوام.

وأوضحت جوروفا في تصريحات نشرتها وكالة "تاس" الروسية اليوم الاثنين، في أعقاب صدور قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا": "الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا"، ستعقد اجتماعا للمجلس الإشرافي في الـ19 من ديسمبر الجاري، للبت في الإجراء الذي ستتخذه".

وتابعت جوروفا، نجمة التزلج الأولمبية السابقة: "في كل الأحوال، روسيا ستستأنف على هذا القرار أمام المحكمة الرياضية".

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ويحق لروسيا الطعن في قرار "وادا" خلال 21 يوما أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، وذلك عن طريق الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا"، أو اللجنة الأولمبية الروسية.

المصدر: وكالات

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