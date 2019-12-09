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اعتزال قائد منتخب أستراليا دوليا

الرياضة

اعتزال قائد منتخب أستراليا دوليا
AFP SAEED KHAN
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قال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم الاثنين، إن مارك ميليغان قائد المنتخب الوطني أعلن اعتزاله اللعب دوليا.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 34 عاما مع أستراليا في آخر أربع نسخ لكأس العالم، وبدأ مسيرته الدولية أمام ليختنشتاين في يونيو 2006 ولعب 80 مباراة مع بلاده.

وقال ميليغان في بيان على موقع الاتحاد الأسترالي:"شرفت بتمثيل منتخب أستراليا في آخر 14 عاما".

وارتدى ميليغان شارة قيادة أستراليا 19 مرة، وكان آخر ظهور له مع المنتخب في انتصار 5-0 على نيبال في أكتوبر في تصفيات كأس العالم 2022.

المصدر: "رويترز"

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