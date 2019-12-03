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الحكم بالسجن سنة لنجم "الفراعنة" السابق

الرياضة

الحكم بالسجن سنة لنجم
Globallookpress
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قضت محكمة "جنح أكتوبر" المصرية بحبس، هشام يكن، لاعب نادي الزمالك والمنتخب المصري لكرة القدم سابقا، لمدة عام مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه، لاتهامه بخيانة الأمانة.

وحرر المحامي، عاصم قنديل، وكيل رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإلكترونية، دعوى قضائية اتهم فيها يكن البالغ 57 عاما بالاستيلاء على مبلغ مالي خاص بموكله دون وجه حق.

كما قضت المحكمة بإلزام نجم الزمالك ومنتخب الفراعنة السابق بدفع المصاريف وأتعاب المحاماة.

المصدر: مواقع مصرية

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