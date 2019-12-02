وفاة لاعب هلال الفاشر السوداني

نعى نادي هلال الفاشر السوداني، لاعبه، عوض كرومة، الذي توفى صباح اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته إثر الحادث المروري الذي تعرضت له حافلة الفريق الأسبوع الماضي.

وكانت قد تعرضت حافلة الفريق لحادث سير، بمنطقة المويلح غرب العاصمة الخرطوم، أثناء عودة الفريق من مدينة عطبرة، عقب مباراة خاضها في الجولة العاشرة من الدوري السوداني أمام فريق الأهلي.

إقرأ المزيد

ويعد كرومة الضحية الثانية للحادث المروري المروع الذي تعرضت له حافلة الفريق، الأحد الماضي.

وكان نادي هلال الفاشر أعلن في وقت سابق، وفاة، الهادي محمدين، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول، وإصابة عدة أفراد من الفريق.

المصدر: "فيسبوك"