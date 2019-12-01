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بالفيديو.. توتي "إمبراطور" روما بالزي الخليجي

الرياضة

بالفيديو.. توتي
@Turki_alalshikh
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جرت اليوم الأحد مباراة اعتزال النجم السعودي ياسر القحطاني، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، بين فريقه "Y20" المكون من كوكبة من نجوم كرة القدم المعتزلين والحاليين ونادي الهلال.

وخطف نجما الكرة الإيطالية فرانشيسكو توتي "إمبراطور" روما، وأندريه بيرلو الأنظار قبل المشاركة في المباراة، فقد حرص الثنائي على ارتداء الزي الخليجي والتقاط الصور مع الجماهير.

المصدر: وكالات 

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