شاهد.. مورينيو يضع نجم توتنهام في موقف محرج

وجد النجم الكوري الجنوبي، سون هيونغ مين، جناح نادي توتنهام الإنجليزي، نفسه في موقف محرج، عندما حاول مصافحة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وعقب نهاية مباراة توتنهام وضيفه أولمبياكوس اليوناني، لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا، بفوز الفريق الإنجليزي بأربعة أهداف لهدفين، حاول سون مصافحة مورينيو في النفق المؤدي إلى غرفة تغيير الملابس، والاحتفال معه بالفوز، لكن المدرب البرتغالي لم ينتبه له، وهو ما وضع الكوري في موقف لا يحسد عليه.

وظل سون رافعا يده ينتظر أن يلتفت إليه مورينيو لمصافحته، لكن هذا الأخير كان منشغلا بتحية ومعانقة لاعبي أولمبياكوس.

وبقي سون في هذا الوضع إلى أن تدخل أحد أعضاء الجهاز الفني لنادي توتنهام، الذي نبه مورينيو، ليمد أخيرا يده لسون ويعانقه، ويربت على كتفه، والابتسامة تعلو محيي الطرفين.

Mourinho blatantly airing Son, then acting like he didn't see him is vintage Jose 😂😂 pic.twitter.com/dy7rq130iT — Gilles (@_Grimanditweets) November 30, 2019

وبفوزه على أولمبياكوس، ضمن توتنهام مبكرا بلوغ الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، حتى قبل خوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام بايرن ميونيخ، المقررة في الـ11 من الشهر الجاري.

المصدر: sportbible.com