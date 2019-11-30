السعودية تنعش آمالها في "خليجي 24".. (فيديو)

تغلب المنتخب السعودي على نظيره البحريني (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، في الجولة الثانية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

وأحرز هدفي الأخضر السعودي كل من، عبد الله الحمدان، ومحمد عبده خبراني، في الدقيقتين (29 و58) على الترتيب.

وحصد منتخب السعودية أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية، ليتقدم إلى المركز الثالث، بفارق الأهداف فقط خلف نظيره الكويتي، بينما تجمد رصيد البحرين عند نقطة واحدة، في المركز الأخير.

وأنعش الأخضر بذلك آماله في بلوغ المربع الذهبي للنسخة الـ 24 لكأس الخليج، بعد أن استهل مشواره في البطولة بهزيمة مؤثرة على يد نظيره الكويتي (1-3)، يوم الأربعاء الماضي.

المصدر: "@AGCFF"