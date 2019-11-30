بالفيديو.. هل تعمد مورينيو إحراج نجم فريقه؟

تعرض النجم الكوري الجنوبي، هيونغ مين سون، لموقف محرج بعد انتهاء مباراة فريقه توتنهام أمام ضيفه أولمبياكوس اليوناني (4-2)، في الجولة الخامسة ضمن دوري أبطال أوروبا.

ورصدت عدسات الكاميرات سون وهو يمد يده لمصافحة مدربه الجديد البرتغالي، جوزيه مورينيو، وسط تجاهل من قبل الأخير، حتى لفت أحد الأشخاص انتباه "السبيشال وان"، ليتعانق الرجلان بعد ذلك.

جوزيه مورينهو وسون 🤣pic.twitter.com/hecnpnVdHW — EPL World (@EPLworld) November 30, 2019

وتولى جوزيه مورينيو، قيادة توتنهام خلفا لمدربه السابق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

ونجح مورينيو في قيادة توتنهام، اليوم السبت، إلى تحقيق انتصاره الثالث على التوالي في غضون 8 أيام فقط، وذلك على كل من وستهام يونايتد (3-2) يوم الأحد الماضي، وعلى أولمبياكوس (4-2) يوم الأربعاء الماضي، لحجز مقعد له في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، ومن ثم اليوم على بورنموث (3-2)، في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمييرليغ" ليرفع رصيده إلى 20 نقطة، ويقفز إلى المركز الخامس على سلم الترتيب، بانتظار نتائج بقية المباريات.

المصدر: وكالات