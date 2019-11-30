وصول أول فريق للمشاركة في مونديال قطر 2019

وصل فريق هيينجين سبورت من (كاليدونيا الجديدة)، الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا 2019، إلى الدوحة، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية "قطر 2019".

وستقام مباريات النسخة الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم في قطر، خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر 2019.

وسيلتقي هيينجين سبورت في المباراة الافتتاحية للبطولة مع فريق السد الفائز هذا العام بلقب بطل الدوري القطري، على استاد جاسم بن حمد في نادي السد، يوم 11 ديسمبر المقبل.

ومن ثم يلتقي الفائز من تلك المباراة مع فريق مونتيري المكسيكي، بطل دوري أبطال الكونكاكاف، بعد ثلاثة أيام من ذلك.

🛬Welcome to 🇶🇦Qatar, Hienghene Sport! 👋🇳🇨



The @OFCChampsLeague winners are first team to arrive in Doha ahead of the #ClubWC.



They kick off against @AlsaddSC on 11 December 🏟️ pic.twitter.com/qaZBFIUb5B — #BeachSoccerWC 🏖🇵🇾 (@FIFAcom) 30 ноября 2019 г.

وتشارك في البطولة 7 أندية، وهي:

ليفربول الإنجليزي - بطل دوري أبطال أوروبا

الترجي الرياضي - التونسي - بطل دوري أبطال إفريقيا

الهلال السعودي - بطل دوري أبطال آسيا

ومونتيري المكسيكي - بطل دوري أبطال الكونكاكاف

فلامنغو البرازيلي - بطل كأس الليبرتادوريس

هينجين سبورت (كاليدونيا الجديدة) - بطل دوري أبطال أوقيانوسيا

السد القطري - بطل دوري البلد المضيف.

المصدر: وكالات