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وصول أول فريق للمشاركة في مونديال قطر 2019

الرياضة

وصول أول فريق للمشاركة في مونديال قطر 2019
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وصل فريق هيينجين سبورت من (كاليدونيا الجديدة)، الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا 2019، إلى الدوحة، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية "قطر 2019".

وستقام مباريات النسخة الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم في قطر، خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر 2019.

وصول أول فريق للمشاركة في مونديال قطر 2019

وسيلتقي هيينجين سبورت في المباراة الافتتاحية للبطولة مع فريق السد الفائز هذا العام بلقب بطل الدوري القطري، على استاد جاسم بن حمد في نادي السد، يوم 11 ديسمبر المقبل.

ومن ثم يلتقي الفائز من تلك المباراة مع فريق مونتيري المكسيكي، بطل دوري أبطال الكونكاكاف، بعد ثلاثة أيام من ذلك.

وتشارك في البطولة 7 أندية، وهي:

ليفربول الإنجليزي - بطل دوري أبطال أوروبا

الترجي الرياضي - التونسي - بطل دوري أبطال إفريقيا

الهلال السعودي - بطل دوري أبطال آسيا

ومونتيري المكسيكي - بطل دوري أبطال الكونكاكاف

فلامنغو البرازيلي - بطل كأس الليبرتادوريس

هينجين سبورت (كاليدونيا الجديدة) - بطل دوري أبطال أوقيانوسيا

السد القطري - بطل دوري البلد المضيف.

المصدر: وكالات

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