ريكو يدافع عن المغربي هاري قبيل نزالهما المرتقب

دافع البطل الهولندي في رياضة الكيك بوكسينغ، ريكو فيرهوفن، عن بدر هاري، ودعا مشجعيه إلى احترام خصمه، معبرا عن أسفه من التعليقات المهينة التي استهدفت هاري، وذلك قبيل نزالهما المرتقب.

وقال ريكو في تصريحات نقلتها شبكة "كيدز تي في"، إن نزاله المرتقب ضد المغربي بدر هاري "ليس معركة بين المغرب وهولندا"، معتبرا أن من مسؤوليته "إدانة الأشياء السيئة التي قيلت عن هاري".

وأضاف: "يجب الفصل بين إدانة الكراهية والنزال المقبل، فأنا الأفضل وسأثبت يوم 21 ديسمبر أنني الأفضل".

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ويسعى بدر هاري خلال النزال الذي سيجمعه بريكو، في الـ21 من ديسمبر المقبل، للثأر بعد هزيمته في آخر مواجهة لهما عام 2016، حين قرر المقاتل المغربي الانسحاب، إثر تعرضه لكسر على مستوى المرفق الأيمن.

ويدخل هذا النزال، الذي ستحتضنه مدينة أرنهايم الهولندية، ضمن دورة "GLORY Collision2"، ويعتبر من بين أكبر النزالات العالمية التي ستشهد إقبالا جماهيريا غفيرا، وتغطية إعلامية كبيرة.

المصدر: وكالات