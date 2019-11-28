"الشياطين الحمر" في قمة التصنيف العالمي للمنتخبات

احتفظ المنتخب البلجيكي بعرش صدارة المنتخبات العالمية، في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس.

ويحتل منتخب بلجيكا المركز الأول برصيد 1765 نقطة، متقدما على المنتخب الفرنسي، بطل العالم، برصيد 1733 نقطة، وتلاهما منتخب البرازيل في المركز الثالث برصيد 1712 نقطة.

بينما تراجع المنتخب الروسي من المركز السابع والثلاثين إلى الثامن والثلاثين، برصيد (1470) نقطة.

وفيما يلي ترتيب المنتخبات العشرة الأوائل في التصنيف العالمي الجديد:

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1- بلجيكا - (1765) نقطة

2- فرنسا - (1733)

3- البرازيل - (1712)

4- إنجلترا - (1661)

5- الأوروغواي - (1645)

6- كرواتيا - (1642)

7- البرتغال - (1639)

8- إسبانيا - (1636)

9- الأرجنتين - (1623)

10- كولومبيا - (1622).

المصدر: "fifa.com"