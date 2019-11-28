سيدة تدخل تاريخ الدوري التركي الممتاز

باتت سيدة الأعمال، برنا غوزباشي، أول امرأة في تاريخ تركيا ترأس فريقا لكرة قدم في الدوري الممتاز، بعدما انتخبت، أمس الأربعاء، رئيسة لنادي قيصري سبور.

وانتخبت غوزباشي، في منصب الرئيس الجديد للنادي التركي العريق، بعد استقالة الرئيس السابق، حمدي إلكومان، عقب النتائج السلبية للنادي في الدوري التركي الممتاز، حيث حقق الفريق فوزا وحيدا في 11 مباراة خاضها هذا الموسم.

Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı ve Yönetim Kurulumuz, Demir Grup Sivasspor Başkanı Sayın Mecnun Otyakmaz ve Demir Grup Sivasspor Yönetim Kurulunu maç öncesi yemeğinde ağırladı. pic.twitter.com/VVD0ILs61k — İstikbal M. Kayserispor (@KayserisporFK) November 24, 2019

وتعتبر غوزباشي، سيدة أعمال ناجحة ومعروفة في مدينة قيصري، ولها شركة خاصة أنشأتها في العام 2001.

والجدير بالذكر، أن غوزباشي تقلدت سابقا منصب مستشارة وعضو في مجلس إدارة نادي قيصري سبور.

المصدر: وكالات