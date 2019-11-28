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سيدة تدخل تاريخ الدوري التركي الممتاز

الرياضة

سيدة تدخل تاريخ الدوري التركي الممتاز
سيدة تدخل تاريخ الدوري التركي الممتاز
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باتت سيدة الأعمال، برنا غوزباشي، أول امرأة في تاريخ تركيا ترأس فريقا لكرة قدم في الدوري الممتاز، بعدما انتخبت، أمس الأربعاء، رئيسة لنادي قيصري سبور.

وانتخبت غوزباشي، في منصب الرئيس الجديد للنادي التركي العريق، بعد استقالة الرئيس السابق، حمدي إلكومان، عقب النتائج السلبية للنادي في الدوري التركي الممتاز، حيث حقق الفريق فوزا وحيدا في 11 مباراة خاضها هذا الموسم.

وتعتبر غوزباشي، سيدة أعمال ناجحة ومعروفة في مدينة قيصري، ولها شركة خاصة أنشأتها في العام 2001.

والجدير بالذكر، أن غوزباشي تقلدت سابقا منصب مستشارة وعضو في مجلس إدارة نادي قيصري سبور.

المصدر: وكالات

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