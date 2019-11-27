عمان والبحرين يفترقان على التعادل (فيديو)

تقاسم المنتخبان العماني والبحريني نقاط المباراة التي جمعتهما ليوم، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم، بتعادلهما بدون أهداف.

وتبادل المنتخبان الهجمات والاستحواذ على الكرة وتهديد المرمى، إلا أن افتقاد المهاجمين للتركيز والتوفيق أحيانا، ورعونتهم في أحيان أخرى، أبقى النتيجة على ما هي عليه (0-0)، حتى إطلاق حكم اللقاء، صافرة النهاية.

فيديو : فايز الرشيدي يتألق امام هجوم المنتخب البحريني د74 #خليجي24#عمان_البحرينpic.twitter.com/8qpBZMlkdJ — قنوات الكاس (@alkasschannel) November 27, 2019

فيديو : المنذر العلوي يهدر فرصة التقدم أمام المنتخب البحريني د29 #خليجي24#عمان_البحرينpic.twitter.com/hUwvputP51 — قنوات الكاس (@alkasschannel) November 27, 2019

وبهذه النتيجة، حصد المنتخبان أول نقطة لهما في البطولة، ليتقاسما صدارة المجموعة الثانية، في انتظار ما ستؤول إليه نتيجة مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، وستجمع في وقت لاحق اليوم بين منتخبي السعودية والكويت.

وانطلقت بطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الـ24 أمس، بإجراء مباراتين لحساب المجموعة الأولى، حيث تغلب منتخب العراق على مستضيف البطولة منتخب قطر بهدفين مقابل هدف واحد، وفازت الإمارات على اليمن بثلاثية نظيفة.

المصدر: RT