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عمان والبحرين يفترقان على التعادل (فيديو)

الرياضة

عمان والبحرين يفترقان على التعادل (فيديو)
@GulfCup_24/Twitter.com
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تقاسم المنتخبان العماني والبحريني نقاط المباراة التي جمعتهما ليوم، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم، بتعادلهما بدون أهداف.

وتبادل المنتخبان الهجمات والاستحواذ على الكرة وتهديد المرمى، إلا أن افتقاد المهاجمين للتركيز والتوفيق أحيانا، ورعونتهم في أحيان أخرى، أبقى النتيجة على ما هي عليه (0-0)، حتى إطلاق حكم اللقاء، صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، حصد المنتخبان أول نقطة لهما في البطولة، ليتقاسما صدارة المجموعة الثانية، في انتظار ما ستؤول إليه نتيجة مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، وستجمع في وقت لاحق اليوم بين منتخبي السعودية والكويت.

وانطلقت بطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الـ24 أمس، بإجراء مباراتين لحساب المجموعة الأولى، حيث تغلب منتخب العراق على مستضيف البطولة منتخب قطر بهدفين مقابل هدف واحد، وفازت الإمارات على اليمن بثلاثية نظيفة.

المصدر: RT

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