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ليفاندوفسكي يعترف بـ"إدمانه" بعد الرباعية في شباك سرفينا زفيزدا

الرياضة

ليفاندوفسكي يعترف بـ
Globallookpress
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اعترف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بأنه "مدمن" بعدما سجل أربعة أهداف ساهم بها في فوز فريقه بايرن ميونخ على سرفينا زفيزدا أمس، في منافسات المجموعة الثانية لدوري الأبطال.

ونشر "ليفا" عبر حسابه في موقع "تويتر"، تغريدة طريفة بعد المباراة، جاء فيها: "يجب أن أعترف.. أنا مدمن على تسجيل الأهداف"، وأرفق التغريدة بـ"إيموجي" ضاحك و4 كرات في إشارة إلى أهدافه الأربعة.

وبات ليفاندوفسكي أسرع لاعب يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة في تاريخ دوري الأبطال، ليتصدر قائمة هدافي المسابقة لهذا الموسم، برصيد عشرة أهداف وبفارق ثلاثة أهداف عن إرلينغ هولاند مهاجم سالزبورغ النمساوي.

وضمن بايرن ميونخ (15 نقطة)، وتوتنهام (10 نقاط)، الذي تغلب على أولمبياكوس (4-2) في مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة الثانية، ضمنا التأهل إلى ثمن النهائي، وستكون مواجهتهما في الجولة المقبلة والأخيرة في دور المجموعات شكلية.

المصدر: "تويتر"

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