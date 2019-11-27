ليفاندوفسكي يعترف بـ"إدمانه" بعد الرباعية في شباك سرفينا زفيزدا

اعترف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بأنه "مدمن" بعدما سجل أربعة أهداف ساهم بها في فوز فريقه بايرن ميونخ على سرفينا زفيزدا أمس، في منافسات المجموعة الثانية لدوري الأبطال.

ونشر "ليفا" عبر حسابه في موقع "تويتر"، تغريدة طريفة بعد المباراة، جاء فيها: "يجب أن أعترف.. أنا مدمن على تسجيل الأهداف"، وأرفق التغريدة بـ"إيموجي" ضاحك و4 كرات في إشارة إلى أهدافه الأربعة.

I have to confess....I am addicted to scoring goals 😁⚽⚽⚽⚽ @FCBayern — Robert Lewandowski (@lewy_official) November 26, 2019

وبات ليفاندوفسكي أسرع لاعب يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة في تاريخ دوري الأبطال، ليتصدر قائمة هدافي المسابقة لهذا الموسم، برصيد عشرة أهداف وبفارق ثلاثة أهداف عن إرلينغ هولاند مهاجم سالزبورغ النمساوي.

وضمن بايرن ميونخ (15 نقطة)، وتوتنهام (10 نقاط)، الذي تغلب على أولمبياكوس (4-2) في مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة الثانية، ضمنا التأهل إلى ثمن النهائي، وستكون مواجهتهما في الجولة المقبلة والأخيرة في دور المجموعات شكلية.

المصدر: "تويتر"