ريال مدريد للثأر من باريس سان جيرمان.. التشكيلة الأساسية

تنطلق في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينيتش، اليوم الثلاثاء، المباراة المرتقبة بين ريال مدريد وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واختار الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيلة الأساسية التالية للملكي لمواجهة "الأمراء"، على أمل الثأر من هزيمته في بداية مشواره في الموسم الحالي لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم:

وفي المقابل، سيبدأ الفريق الباريسي، تحت قيادة مديره الفني الألماني، توماس توخيل، بالتشكيلة الأساسية التالية، ضد مضيفه الملكي:

المصدر: "@PSG_inside/@realmadriden"