"مؤخرة" الحكم تتسبب في إلغاء هدف عالمي! (فيديو)

شهدت مباراة فريق هانوفر وضيفه دارمشتات ضمن الجولة 14 من دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، إلغاء هدف عالمي بسبب حالة فريدة من نوعها.

فقد تسبب حكم المباراة نفسه بإلغاء هدف رائع سجله لاعب هانوفر، مارك شاتنديرا، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في المقص الأيمن، في الوقت القاتل في الدقيقة الأخيرة من الزمن الأصلي للمباراة، وذلك لأن الكرة اصطدمت بـ "مؤخرة" الحكم قبل أن تصل إلى اللاعب.

If you hate VAR just wait until you see the belting goal we’ve just had disallowed...



....because it hit the Ref’s arse.



🤬#H96 ⚫️⚪️💚 pic.twitter.com/GnYo7YqRPo — Mike Graveston (@MikeGraveston) 25 ноября 2019 г.

ولجأ الحكم إلى تقنية الـ "VAR" وألغى الهدف وفقا للقانون الجديد، الذي ينص على أنه في حال اصطدام الكرة بالحكم يتوقف اللعب وتحتسب كرة مشتركة "جدلية".

ولم يكتف الحكم بإلغاء الهدف فقط بل وطرد صاحبه بسبب احتجاجه على القرار.

وخسر هانوفر بنتيجة (1-2) وتوقف رصيده عند 14 نقطة، ويحتل المركز الخامس عشر.

بينما رفع دارمشتات رصيده إلى 18 نقطة، وتقدم إلى المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: وكالات