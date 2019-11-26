منتخب اليمن يواجه الإمارات وعينه على تحقيق حلم يراوده منذ 15 عاما

يلتقي منتخب اليمن مع نظيره الإماراتي اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج "خليجي 24" في قطر.

وتشارك في بطولة "خليجي 24"، ثمانية منتخبات تم تقسيمها إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات الإمارات، وقطر، والعراق، واليمن، فيما تتنافس منتخبات السعودية، والبحرين، وسلطنة عمان، والكويت في المجموعة الثانية.

إقرأ المزيد

ويسعى منتخب الإمارات لتحقيق الفوز في ضربة البداية، أملا في قطع خطوة نحو استعادة ثقة جماهيره الغاضبة، بسبب تراجع نتائج "الأبيض" في التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

جانب من وصول بعثة المنتخب الإماراتي لدوحة🇦🇪✌️ pic.twitter.com/P4aCXINCZB — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) November 25, 2019

في المقابل، يتطلع اليمنيون لتحقيق إنجاز غير مسبوق، من خلال الإطاحة بالأبيض الإماراتي، وتحقيق أول فوز لهم في البطولة الخليجية.

فعلى الرغم من مشاركته في النسخ الثماني الماضية من بطولات كأس الخليج، ما زال الفوز الأول حلما يراود المنتخب اليمني ويبحث عن تحقيقه في المشاركة التاسعة له في البطولة التي تنطلق اليوم في قطر.

ولم تبدأ المشاركة اليمنية في البطولة الخليجية إلا مع نسختها السادسة عشرة في العام 2004 أي قبل 15 عاما، ولم ينجح منتخب اليمن حتى الآن في تحقيق أي انتصار في 27 مباراة خاضها في مشاركاته الثماني السابقة، وكانت أفضل نتائجه هي التعادل في خمس مباريات.

ويقف التاريخ في صف منتخب الإمارات، الذي أحرز لقب كأس الخليج ثلاث مرات، حيث التقى مع نظيره اليمني في 4 مباريات سابقة، انتهت جميعها لصالح "الأبيض"، وهو ما يعني أن خروج المنتخب اليمني حتى بنتيجة التعادل من مباراة اليوم، ستكون إنجازا كبيرا له.

المصدر: وكالات