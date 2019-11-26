حبيب يوقع عقدا لخوض نزال طال انتظاره (صورة)

أعلن علي عبد العزيز مدير أعمال الروسي حبيب نورمحمدوف بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة، أن الأخير وقع عقدا لخوض نزال طال انتظاره.

ونشر عبد العزيز عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة للعقد الذي وقعه حبيب تمهيدا لمواجهة الأمريكي توني فيرغيسون، وأرفقها بتعليق: "وقع البطل (حبيب) عقدا لإقامة نزال ضد فيرغيسون.. هذا الرجل (فيرغيسون) يستحق منذ فترة طويلة أن يتلقى درسا (قاسيا)".

وأشار عبد العزيز إلى أن النزال سيقام في الـ18 من أبريل المقبل في بروكلين (الولايات المتحدة الأمريكية).

وكان النزال بين حبيب وفيرغيسون قد ألغي في 4 مناسبات سابقة، ولم يتمكن البطلان من خوض مواجهتهما في 2015 و2016 و2018 بسب الإصابات، فيما ألغي نزالهما في 2017 بعدما تعرض البطل الروسي لوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى.

ودافع حبيب عن لقب بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، للمرة الأولى في سبتمبر الماضي، عندما تغلب على الأمريكي داستن بوارييه، في النزال الذي أقيم في الإمارات.

وحقق حبيب 28 فوزا في 28 نزالا، مقابل 25 انتصارا وثلاث هزائم لمنافسه المرتقب فيرغيسون.

المصدر: matchtv.ru