استبعد النجم البلجيكي إدين هازارد، الأرجنتيني ليونيل ميسي من قائمة مرشحيه لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019، ورشح ثلاثي ليفربول للظفر بالجائزة المرموقة.

وقال هازارد في تصريح لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، إنه لو كان أمر منح جائزة الكرة الذهبية بيديه، لم يكن ليمنحها لميسي، مشيرا إلى أن أحد ثلاثي ليفربول الإنجلييزي، الدولي السنغالي ساديو ماني، والمصري محمد صلاح، والهولندي وفيرغيل فان دايك، هو الأحق بها.

وأوضح هازارد، الذي انضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي، أنه لو توج ماني ببطولة أمم إفريقيا 2019 (خسرت السنغال النهائي أمام الجزائر)، لم تكن هناك مناقشة حول أحقيته في التتويج بالكرة الذهبية لهذا العام.

وتابع هازراد ساخرا: "وأيضا صلاح لأنه صديقي".

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يذكر أن ثلاثي ليفربول بجانب ترينت أرنولد، زميلهم في الفريق، وهازارد، وميسي، بالإضافة للعديد من اللاعبين الأخرين، يتنافسون على حصد جائزة الكرة الذهبية، التي

ستقدم في حفل سيقام في الثاني من ديسمبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

المصدر: وكالات