ميسي يخوض تحديا طريفا مع شبله (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة ليونيل ميسي، وهو يخوض تحديا طريفا مع نجله الأصغر تشيرو.

وظهر ميسي في الفيديو، وهو يقذف زجاجة مياه إلى الأعلى على أن تسقط أمام تشيرو، وعندما يحاول هذا الأخير الإمساك بها، يخطفها ميسي بسرعة وسط ضحكات وبهجة نجله.

ولميسي ثلاثة أطفال من زوجته أنتونيلا روكوزو، هم تياغو (6 أعوام)، وماتيو (3 أعوام)، وتشيرو (عام و8 أشهر).

يذكر أن ميسي مقبل على خوض مباراة هامة مع فريقه برشلونة الأربعاء المقبل، حيث يواجه الفريق الكتالوني ضيفه بوروسيا دورتموند، لحساب الجولة السادسة من منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

المصدر: MatchTV