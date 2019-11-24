كراسنودار يهزم أرسنال في عقر داره (فيديو)

تغلب كراسنودار على مضيفه أرسنال تولا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي الضيوف الهولندي توني فيلينا وسيرغي بيتروف في الدقيقتين 7 و25، فيما سجل هدف أرسنال الوحيد يفغيني لوتسينكو في الدقيقة 43 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع كراسنودار رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد أرسنال عند 19 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: rsport.ria.ru