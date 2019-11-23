زينيت يهزم روبين قازان في عقر داره

تغلب زينيت بطرسبورغ على مضيفه روبين قازان 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي زينيت كل من الإيراني سردار أزمون وأرتيوم دزيوبا في الدقيقتين 8 و79، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد يفغيني ماركوف في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

⚡ «Зенит» побеждает в Казани благодаря голам Азмуна и Дзюбыhttps://t.co/XQNixFDMWwpic.twitter.com/Bx4tHA7b1N — Чемпионат (@championat) November 23, 2019

وبهذا الفوز، رفع زينيت رصيده إلى 39 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد روبين عند 17 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: championat.com