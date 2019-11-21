الاتحاد الدولي لألعاب القوى يوقف بشكل مؤقت رئيس الاتحاد الروسي لأم الألعاب

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى إيقافا مؤقتا لرئيس الاتحاد الروسي للعبة دميتري شلياختين وعدد من مسؤولي ألعاب القوى على خلفية التحقيق بقضية منشطات متهم فيها اللاعب دانيل ليسينكو.

وبالإضافة لشلياختين، تم إيقاف كل من المدير التنفيذي في الاتحاد، ألكسندر باركين، ومنسقة مكافحة المنشطات في الاتحاد يلينا إيكونيكوفا، والرئيس الإقليمي للاتحاد في منطقة موسكو أرتور كاراميان، ورئيسة قسم البرامج الرياضية في الاتحاد يلينا أورلوفا، إضافة إلى اللاعب ليسينكو ومدربه يفغيني زاغورولكو.

❗️ Глава ВФЛА Шляхтин временно отстранен из-за дела прыгуна в высоту Лысенкоhttps://t.co/KIYZeQSUHDpic.twitter.com/9SeA08jwsj — РИА Новости Спорт (@rsportru) November 21, 2019

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الروسي ناتاليا يوخاريفا: "تلقينا اليوم كل الوثائق من الاتحاد الدولي لألعاب القوى. يقوم محامونا بمراجعة ظروف القضية والتهم. هذا إيقاف مؤقت. التحقيق في هذه القضية مستمر وتفاصيله سرية".

وكان الاتحاد الدولي لألعاب القوى قد أعلن في الثالث من أغسطس 2018 إيقاف الروسي دانيل ليسينكو وصيف بطل العالم في الوثب العالي من حق المشاركة في المنافسات الرياضية مؤقتا، لعدم تقديمه المعلومات المطلوبة حول أماكن تواجده للخضوع لاختبارات الكشف عن المنشطات خارج أوقات المنافسات الرياضية، وأُعلن حينها أن الإيقاف المؤقت سيستمر لغاية إغلاق التحقيق الذي فتح بسبب عدم إجراء ليسينكو لـ3 فحوص للكشف عن المنشطات خلال 12 شهرا.

وكشف التحقيق الذي أجرته وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن وجود تناقضات بين شهادة ليسينكو والمستندات المقدمة من مسؤولي الاتحاد الروسي لتوضيح مكان تواجد ليسينكو.

وليسينكو هو صاحب الميدالية الفضية لمسابقة الوثب العالي في بطولة العالم لألعاب القوى التي استضافتها لندن عام 2017، وصاحب الميدالية الذهبية في بطولة العالم لأم الألعاب داخل الصالات والتي استضافتها مدينة بيرمنغهام البريطانية عام 2018.

المصدر: rsport.ria.ru