تصنيف منتخبات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، اليوم الأربعاء، تصنيف المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

ونجح 20 منتخبا من أصل 24 في حسم التأهل للبطولة بالفعل، حيث يتبقى 4 منتخبات فقط سيتم تحديدها من خلال منافسات الملحق الأوروبي.

ومن المقرر إجراء قرعة ملحق دور المجموعات للبطولة الأوروبية، بعد غد الجمعة، بمدينة نيون السويسرية.

وتقام قرعة البطولة كاملة في 30 نوفمبر المقبل، بمدينة بوخارست الرومانية.



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وجاء التصنيف على 4 مستويات، حيث ضم كل مستوى 6 منتخبات:



التصنيف الأول: إيطاليا، إنجلترا، أوكرانيا، بلجيكا، إسبانيا، ألمانيا.



التصنيف الثاني: فرنسا، سويسرا، كرواتيا، بولندا، روسيا، هولندا.



التصنيف الثالث: البرتغال، الدنمارك، تركيا، النمسا، التشيك، السويد.



التصنيف الرابع: ويلز، فنلندا، إلى جانب المنتخبات الأربعة التي ستتأهل من الملحق.

وستقام مباريات النسخة الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، في الفترة ما بين (12 يونيو و12 يوليو 2020)، على ملاعب 12 مدينة في 12 دولة أوروبية، وبمشاركة 24 منتخبا.

المصدر: وكالات