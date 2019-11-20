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فيدرر يهزم زفيريف في مباراة ودية بتشيلي على وقع الاحتجاجات

الرياضة

فيدرر يهزم زفيريف في مباراة ودية بتشيلي على وقع الاحتجاجات
AFP CLAUDIO REYES
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خاض السويسري روجير فيدرر المصنف ثالثا عالميا والألماني ألكسندر زفيريف، مباراة استعراضية الثلاثاء في عاصمة تشيلي سانتياغو، التي تشهد منذ ما يزيد عن شهر احتجاجات واشتباكات مع الشرطة.

وبمؤازرة أمنية مشددة، وعلى وقع صيحات 13 ألف متفرج، حيث اختلطت هتافات التأييد للسويسري بصرخات الاحتجاج على شاكلة "هيا يا تشيلي" و"استيقظي يا تشيلي"، وهي نفس الهتافات التي يطلقها المحتجون التشيليون خلال تحركاتهم ضد سلطات بلادهم، حسم فيدرر المباراة لمصلحته بواقع 6-3 و4-6 و6-4، خلال المواجهة التي امتدت لنحو ساعتين.

وقال فيدرر، المصنف ثالثا عالميا حاليا: "أتمنى العودة مجددا إلى تشيلي، يوم واحد هو قليل للغاية. إنها بلاد عظيمة".

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وينتظر أن يتواجه فيدرر وزفيريف، المصنف سابعا عالميا، مجددا في مباراة استعراضية بالأرجنتين، قبل أن ينتقلا لخوض مواجهات أخرى مماثلة في كولومبيا، والمكسيك، والإكوادور، في إطار جولة لاتينية يقومان بها بالتوازي مع بطولة كأس ديفيز، التي تقام هذا الأسبوع في مدريد.

المصدر: وكالات

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