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موراتا يكشف سرا عن حياته الزوجية (فيديو وصور)

الرياضة

موراتا يكشف سرا عن حياته الزوجية (فيديو وصور)
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كشف الدولي الإسباني، ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد المعار من تشيلسي الإنجليزي، سرا عن حياته الزوجية خلال لقاء صحفي.

ونقلت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، عن موراتو البالغ 27 عاما قوله إنه شديد الغيرة على زوجته وأم ولديه التوأم، عارضة الأزياء، أليس كامبيلو، البالغة 24 عاما، حتى أنه أحيانا لا يتمالك نفسه ويرد شخصيا على الأشخاص الذين يتغزلون بزوجته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

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Ciao papà nostro @alvaromorata 😍

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ويقدم موراتا مستويات مميزة مع أتلتيكو في "الليغا"، حيث سجل 5 أهداف حتى الآن في المسابقة هذا الموسم.

كما سجل موراتا هدفا لمنتخب إسبانيا في شباك مالطا، الجمعة الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن موراتا نجح في التهديف في آخر 7 مباريات سواء مع المنتخب أو فريقه، وهذه هي المرة الأولى في مسيرته، التي يسجل فيها خلال 7 مباريات متتالية.

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@taburetegram ❤️ Sevilla

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❤️

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المصدر: calciomercato.com

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