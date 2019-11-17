"الأولاد" يروضون "صقور الجديان" (فيديو)

خسر منتخب السودان أمام مضيفه الجنوب إفريقي (0-1)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2021.

ويعود الفضل في انتصار منتخب جنوب إفريقيا الملقب بـ "بافانا بافانا - الأولاد"، للاعبه، ليبوجانج فيري، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للمباراة.

وتوقف رصيد السودان عند ثلاث نقاط، حصدها في الجولة الأولى لتصفيات المجموعة الثالثة، عقب فوزه على منتخب ساوتومي وبرينسيب برباعية نظيفة.

بينما حصد منتخب جنوب إفريقيا أول ثلاث نقاط له، بعد هزيمته في مباراته الأولى أمام مضيفه الغاني بهدفين من دون رد.

المصدر: وكالات