قررت إدارة نادي "إنفيكتاسورو" الإيطالي لكرة القدم للشباب، إقالة المدير الفني، ماسيميليانو ​ريتشيني،​ لإهانة منافسه نادي "​مارينا كالتشيو"، عقب الفوز الساحق عليه (27-0)​.

وقال رئيس نادي "إنفيكتاسورو"، باولو بروجيلي، في بيان بهذا الصدد: "لقد صدمنا ونتأسف جدا لفوز شبابنا على فريق (مارينا كالتشيو) بنتيجة (27-0)، لأن ذلك انتهاك لروح قيم كرة القدم للشباب، يجب احترام المنافسين، ولكن هذا لم يحدث اليوم".

وأضاف: "أعتذر بشدة لنادي مارينا كالتشيو، وأعلن أن مجلس إدارة النادي قرر بالإجماع اقالة المدرب ريتشيني".

وأضاف المسؤول أنه "يتعين على المدربين المشاركة ليس فقط في تحضير اللاعبين الشباب في المجال الرياضي فقط".

New post (Lettera aperta di Massimiliano Riccini, tecnico esonerato dopo aver vinto 27 a 0. "Non volevamo umiliare nessuno") has been published on GrossetoSport - https://t.co/Zrkg2gCjk8pic.twitter.com/3uPxqYEfql — GrossetoSport (@GrossetoSport) 16 ноября 2019 г.

وهذه واقعة فريدة من نوعها، فعادة ما تتم إقالة المدربين في عالم كرة القدم بسبب النتائج السيئة، أما طرد أو ​إقالة مدرب​ بعد فوز فريقه بنتيجة ساحقة فهذا شيء جديد.

المصدر: وكالات