رد الفرنسي كريم بنزيما، المنحدر من أصول جزائرية، على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو جريت، الذي أكد أن رحلة مهاجم فريق ريال مدريد مع فرنسا قد انتهت.

وصرح نويل لو جرايت، بأن "مسيرة بنزيما مع فرنسا قد انتهت وأنه لا فرصة له لتمثيل بلاده مجددا".

ورد بنزيما بـ "تغريدة" عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر"، قال فيها: "نويل. اعتقدت أنك لا تتدخل في قرارات المدرب، أنا الوحيد الذي يمكنه أن يضع حدا لمسيرته الدولية، إذا كنت تعتقد أنني انتهيت فدعني ألعب لأحد البلدان التي أكون مؤهلا للعب لها وسنرى".

Noël je croyais que vous n’interfériez pas dans les décisions du sélectionneur!Sachez que c’est moi et moi seul qui mettrait un terme à ma carrière internationale.

Si vous pensez que je suis terminé, laissez moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons. — Karim Benzema (@Benzema) 16 ноября 2019 г.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، قد أكد أن كريم بنزيما يستحق الدفاع عن ألوان منتخب فرنسا، ورد عليه مدرب منتخب "الديوك"، ديديه ديشامب، بأن تصريحات زيدان طبيعية لأنه مدرب اللاعب.

يذكر أن كريم بنزيما لم يشارك مع المنتخب الفرنسي منذ أكتوبر من عام 2015 على خلفية قضية تصرفه غير الأخلاقي، والمتعلقة بمواطنه اللاعب ماثيو فالبوينا.

المصدر: وكالات