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"كابتن ماجد" يعود!   

الرياضة

@ScreenMix
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يعود المسلسل الكرتوني الشهير "كابتن ماجد" بحلقات جديدة حصريا على قناة MBC3، بدءا من ديسمبر المقبل، بحسب اتفاقية موقعة بين القناة والياباني يويشي تاكاهاشي، مؤلف المسلسل.

وأوضح مدير قناة MBC3، أشرف يونس، أن الخطوة تهدف إلى "المساهمة في بناء جيل يتخذ من الرياضة نمط حياة صحية تؤثر إيجابا في بناء الصحة الجسدية والفكرية والنفسية".

وأضاف: "لطالما رسم مسلسل الكابتن ماجد الابتسامة على وجوه أجيال متعاقبة من الأطفال واليافعين في عالمنا العربي، وكان له فضل كبير في إدخال حب كرة القدم والحماسة والتنافس الرياضي إلى قلوب الملايين من الأطفال".

المصدر: "arriyadiyah.com"

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