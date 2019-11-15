ملاكم "رومانسي" يواجه حبيبته على الحلبة! (فيديو)

احتفى الملاكم الأمريكي، جوشوا بروكنر، بباكورة انتصاراته وفي أول نزال احترافي له على حلبات الملاكمة، بطريقته الخاصة، بعد فوزه على تايلور سميث، في مدينة لوس أنجلوس.

وتقدم بروكنر، البالغ من العمر 24 عاما، بطلب الزواج من صديقته على الحلبة، بعد فوزه مباشرة في النزال، حيث التقط الميكروفون، وقال: "ربما تتوقعون جميعا مني تحدي شخص ما في النزال القادم.. لا، سأتوجه إلى صديقتي الحبيبة، هيا!".

وصعدت عشيقة الملاكم، كاتي بيتزينغ، إلى الحلبة وردت على طلب خطيبها بالزواج بالموافقة، وسط تصفيق حار من الجماهير.

SHE SAID YES! 👏



Congrats to Josh Brueckner and @ktbetzing on their engagement! 💍 pic.twitter.com/N7lsskEOsq — DAZN USA (@DAZN_USA) 10 ноября 2019 г.

المصدر: وكالات